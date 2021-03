Chapéu perfeito e emoção: o regresso de Luiz Phellype aos golos

Um ano e três meses depois do último golo com a camisola do Sporting, Luiz Phellype regressou este sábado aos tentos de verde e branco, pela equipa B.

Ao serviço da equipa B, frente ao Oriental Dragon, no Campeonato de Portugal, o brasileiro de 27 anos tirou as medidas à baliza e anotou um belo "chapéu" ao guarda-redes adversário.

O golo foi muito festejado pelos colegas de equipa e Luiz Phellype não escondeu alguma emoção, ele que esteve parado durante mais de um ano devido a uma grave lesão. Veja o vídeo do golo no "tweet" abaixo.