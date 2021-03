"Chamada de Palhinha à Seleção é um caso de justiça"

Artigo de opinião de Miguel Braga no site do Sporting.

Num artigo de opinião publicado no site do Sporting, Miguel Braga, porta-voz do clube leonino, defende que a chamada de João Palhinha à Seleção Nacional "é um caso de justiça".

"Aos 25 anos, João Palhinha chega à Seleção Nacional. Um caso de justiça, ampliada pelo facto de, no mesmo dia da convocatória, ter sido conhecida a sentença do Tribunal Arbitral de Desporto que dá razão ao jogador no braço de ferro com o famígero Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol", escreveu Miguel Braga. "Que o futebol em Portugal volte a ser jogado apenas dentro das quatro linhas é um desejo de todos nós. E que os nossos possam brilhar pela selecção como o têm feito na Liga NOS", adiantou.