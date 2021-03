"Certamente que Palhinha valerá mais um bocadinho. Há clubes que vão acompanhando"

Empresário do médio destaca a evolução do jogador e o contributo de Rúben Amorim.

A viver um grande momento, com a chamada a seleção portuguesa, João Palhinha é um dos destaques do Sporting esta temporada. Luís Neves, agente do jogador, destaca o contributo de Rúben Amorim para a boa forma do médio e admite que o jogador é seguido por alguns clubes, embora o foco esteja totalmente no clube leonino.

"O Sporting deu-lhe a possibilidade de poder brilhar. O Rúben Amorim, desde os tempos do Braga, apreciava muito as suas qualidades, deu-lhe mais liberdade no Sporting e permitiu que pudesse brilhar mais um pouco. Aí está ele, muito contente com o Sporting, com o Rúben Amorim, peça importantíssima nesta convocatória para Seleção Nacional. Não há dúvida nenhuma que se deve muito a ele. Tem acreditado nele e no seu trabalho" afirmou, em entrevista à Antena 1.

O empresário recordou ainda o interesse no jogador no início da época, sem esconder a atenção com que alguns clubes o seguem atualmente. "Houve várias abordagens no início da época, mas o objetivo do jogador era ficar e brilhar no Sporting. Tinha um treinador que acreditava nele e o que ele queria, ansiosamente, era jogar pelo Sporting, prestar serviço e evoluir. Depois de tudo o que tem acontecido com ele, com a sua evolução, valerá mais um bocadinho (risos) [que a cláusula, de 60 M€]. Ele quer ser campeão pelo Sporting e acreditamos que vai ser. Quer, também, jogar pela Seleção e o primeiro passo está dado. As coisas estão a correr como planeado", vincou. "Antes de vir para o Sporting já tinha mercado e hoje tem um bocadinho mais de mercado, como é natural. Clubes ingleses? Falamos de clubes já de certa nomeada, que estão próximos e vão acompanhando. Há de chegar o timing, que não é este. Este é o timing para jogar pelo Sporting e pela Seleção. Mas, por tudo o que tem feito, vale muito mais do que há um ano atrás", continuou.

Luís Neves insistiu, todavia, que o foco está exclusivamente no Sporting. "As cláusulas valem o que valem, vamos ver o que se vai passar no futuro. Queremos que tudo corra bem para o Palhinha e para o Sporting. Se alguma coisa acontecer, que seja boa para os dois lados. Eu ansiava por este momento como ele. Ele tem subido a pulso, com as exibições que tem feito e chegou a uma meta muito ambicionada. Estamos orgulhosos dele como homem e como atleta", rematou.

Recorde-se que, tal como O JOGO informou na altura, Wolverhampton, Leeds e CSKA foram alguns dos clubes que demonstraram interesse em Palhinha no mercado de verão.