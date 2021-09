Central dinamarquês reforça formação do Sporting e lembra Figo e Ronaldo

Magnus Gaunsbaek com a camisola do Sporting

Magnus Gaunsbaek tem apenas 16 anos e assinou contrato profissional.

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Magnus Gaunsbaek para os escalões de formação. Trata-se de central dinamarquês de 16 anos e que na época passada representou o Nyborg G&IF.

"Estou muito contente pela confiança que o Sporting depositou em mim, é um clube enorme. Vou trabalhar no duro e dar o máximo por este símbolo. Os olheiros do Sporting viram-me jogar na minha cidade, na Dinamarca. Depois convidaram-me para ingressar na Academia", contou ao canal do clube.

Filho de pai dinamarquês e mãe sul-coreana, o defesa vai integrar os plantel sub-17. "As instalações são muito boas e estou a gostar dos treinos porque são intensos. Além disso, os meus colegas são muito talentosos, o que me vai ajudar a evoluir. Grandes atletas foram formados aqui, como o Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo. O Sporting é muito bom na formação", indicou, descrevendo-se como jogador.

"Sou rápido e gosto muito de ajudar os meus colegas de equipa. Dou sempre 100 por cento no relvado. Vou dar sempre tudo pelo Clube. Vamos Sporting", concluiu.