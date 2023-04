Çelikkaya: "Eles vão aprender que o sucesso e o insucesso estão sempre de mão dada"

Declarações de Filipe Çelikkaya, treinador da equipa sub-19 leonina, após o Sporting-AZ Alkmaar (2-3 após desempate por grandes penalidades), jogo das meias-finais da Youth League.

Eliminação nos penáltis: "Foi um percurso fantástico até agora, infelizmente faltou a vitória, acho que a merecíamos. Eles foram mais competentes do que nós nos penáltis, nós fomos mais no jogo. Entrámos bem na primeira parte e desequilibrámos no um para um, mas depois perdemo-nos no momento de pressionar à frente. Ajustámos ao intervalo e eles tiveram mais dificuldades, eu disse aos jogadores ao intervalo para ficarem tranquilos, porque estávamos a jogar melhor do que eles e entrámos bem na segunda parte. Depois foram detalhes na baliza, mesmo com mais remates não conseguimos marcar. Fomos a penáltis e eles foram melhores nesse momento. Mas há que valorizar e dar os parabéns, foram 29 jogadores utilizados e fizemos grandes jogos de futebol, como hoje. Eles fizeram um grande trabalho e o futuro do Sporting está garantido".

Pode-se dizer que o Sporting dominou no tempo regulamentar? "É uma questão de mentalidade, de valores. Se tivermos a mentalidade certa, mesmo com dores musculares, a mente continua a trabalhar e comanda tudo. Se tivermos mentalidade, é meio caminho andado para o sucesso. O aspeto psicológico é determinante nestes jogos e espero que no futuro eles tenham grandes carreiras. Eles vão aprender que o sucesso e o insucesso estão sempre de mão dada e eles têm de estar preparados para isso".