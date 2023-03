Çelikkaya e uma ausência na Youth League: "Ninguém falou sobre isso..."

Declarações de Felipe Çelikkaya, treinador da formação sub-19 do Sporting, que esta terça-feira venceu o Liverpool, por 1-0, nos quartos de final da Youth League.

Final four: "Estes miúdos dedicam-se muito ao trabalho, é fantástico de se ver, e com isso vão crescer. Às vezes, não jogam tão bem, outras jogam muito bem, faz parte da idade deles, do seu desenvolvimento. O que nos pode esperar em Nyon [na final four] é lutar sempre pela vitória, sonhar, porque não custa nada sonhar. E a entrega vai ser total."

Seis jogadores na equipa principal: "Dos 28 jogadores que utilizámos [na Youth League], seis já jogaram na equipa principal. Desde 2018, já se estrearam 23 jogadores na equipa principal. São factos, números fantásticos para qualquer Academia do mundo e neste momento estamos nas quatro melhores da Europa."

Uma ausência a destacar além de Fatawu: "Toda a estrutura do Sporting, os treinadores, todos os departamentos, toda esta gente que trabalha diariamente para o crescimento dos jogadores deve estar muito feliz. Até porque vemos uma porta aberta na equipa A, com o "mister" Rúben Amorim a chamar constantemente jovens jogadores, a estreá-los, a jogarem competições europeias. Por isso é que o Fatawu já fez três jogos [nas competições europeias seniores]. O Nazinho também fez, ninguém falou sobre isso, mas já tinha feito jogos na Champions League, portanto também não podia jogar aqui. Há uma quantidade de gente que participa no seu desenvolvimento e vão aparecer mais jogadores na equipa A, não tenho dúvidas disso."

Objetivo da formação: "A formação não deve ser avaliada pelos títulos, mas sim pelos jogadores que colocamos na equipa principal. E têm sido tão bons os jogadores que têm lá chegado, com tanto talento e com uma margem de progressão tão grande que acho que o foco da formação na Academia tem mesmo de ser esse."