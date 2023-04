Çelikkaya antes da Youth League: "O nosso grande título é ver Essugo, Fatawu e outros na equipa principal"

Sporting defronta esta sexta-feira o AZ nas meias-finais da Yotuh League

Sporting e AZ Alkmaar defrontam-se esta sexta-feira em Nyon (Suíça) para as meias-finais da Youth League, com o vencedor a assegurar passaporte na final, a realizar segunda-feira frente a Real Madrid ou Hajduk Split, que também jogam amanhã.

Na antevisão deste duelo, Filipe Çelikkaya disse que "trouxe a bagagem toda até à final", o que bem ilustra a sua confiança em relação ás capacidades deste jovem grupo leonino.

"O AZ, de facto, é uma equipa muito boa, agressiva, e que consegue perceber muito bem quando pressiona à frente e tem bloco baixo. Tem jogadores que estão a fazer uma época excelente. Mas temos uma boa equipa e valemos pelo coletivo. O que temos vindo a fazer desde o início mostra que valemos pelo todo", comentou, explicando ainda que, além dos resultados dos jogos, o que mais alegria lhe dá é ver os jogadores que orienta a representarem a equipa principal, às ordens de Rúben Amorim: "O nosso grande título é ver o Dário [Essugo], o Fatawu [Issahaku] e outros a jogar na equipa principal. No Sporting CP Isso é uma grande vitória para todos, sendo que agora vamos à procura da segunda vitória no jogo de amanhã com o AZ Alkmaar."

O treinador analisou ainda a partida sob um ponto de vista tático: "Temos a nossa forma de jogar, mas também temos uma estratégia delineada em função de onde a bola estiver e do jogador que a tiver na sua posse. O plano está definido, amanhã terão de ser os intervenientes a produzir isso e a nossa forma de jogar, que é idêntica desde o primeiro dia com uma ou outra nuance com jogadores diferentes".