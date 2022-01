CD suspende Hugo Viana por 30 dias após expulsão frente ao Braga

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting

Terá ainda de pagar 6375 euros de multa

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, foi suspenso por 30 dias depois da expulsão na partida da ronda 19 com o Braga. Trerá ainda de pagar 6375 euros de multa, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina divulgado esta terça-feira.

Viana "utilizou linguagem ofensiva e insultuosa para com a equipa de arbitragem". "Agora é que dão cartão ao guarda redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!", surge mencionado pelo CD, explicando ainda que "após a exibição do cartão vermelho disse para o árbitro: 'Vai-te f...'".

"Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem!", afirmou ainda Hugo Viana à equipa de arbitragem no túnel de acesso aos balneários, segundo o CD.