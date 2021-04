CD não aceitou incluir gravações e inquirições na defesa de Amorim. Saiba porquê

Rúben Amorim foi expulso no final do Sporting-Famalicão

Relatório do árbitro Rui Costa, lê-se, foi lavrado sem dúvidas, tendo toda a equipa de arbitragem confirmado aquilo que lá se encontrava escrito, ou seja, o "conseguiste o que querias"

O Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não teve dúvidas em indeferir o recurso apresentado por Rúben Amorim na sequência dos 15 dias de suspensão - já cumpridos - que saíram do Sporting-Famalicão. Nesse jogo, e segundo o que consta no relatório do árbitro, o técnico dos leões dirigiu-se ao auxiliar Nuno Manso, vincando que este conseguiu aquilo que queria, já após o apito final.

Esta terça-feira, a FPF publicou o acórdão e no documento é explicado que prevaleceu a palavra dos juízes, que chamados pelo CD confirmaram aquilo que fora lavrado no relatório. "Confirmo que foram exatamente essas as palavras que eu ouvi e que depois foram transcritas para o relatório", expressou Nuno Manso.

Também Rui Costa e João Bessa Silva reforçaram o conteúdo do relatório, não tendo mais nada a acrescentar, tal como o quarto árbitro, João Malheiro Pinto. O CD, perante estas afirmações, decidiu manter a suspensão, até porque, escreve, "a prova deve incidir sobre meios concretos e existentes", explicando, assim, que as gravações pedidas pela defesa até podem ser de existência incerta.



A rejeição da inquirição é defendida também no relatório do árbitro, lavrado dentro das normas. "O Recorrente pode não concordar com a apreciação e as decisões proferidas, mas daí até sedimentar a ideia de algum vício ocorrido ou que o procedimento não tenha obedecido às normas regulamentares e aos demais princípios do direito, vai uma enorme distância", pode ler-se.

Fica, segundo o acórdão, provado que Amorim se tenha dirigido da seguinte forma ao auxiliar: "Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias", apesar de Rúben só ter assumido um "vão-se f...". "Agiu de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo que o seu comportamento", argumenta-se.

Recorde-se que o treinador dos verdes e brancos, com o apoio do Sporting, avançou para a impugnação da decisão do CD junto do Tribunal Arbitral do Desporto.