CD instaura processo a Nuno Santos por atos na final da Taça da Liga

Nuno Santos, jogador do Sporting

Em causa, estarão os insultos feitos por Nuno Santos a Everton, jogador do Benfica, durante a final da Taça da Liga, em Leiria, no passado dia 29 de janeiro, junto ao banco do Sporting

Nuno Santos, jogador do Sporting, é alvo de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou o órgão esta quinta-feira, com base em "factos ocorridos a contar para a Allianz Cup".

"Instauração de processo disciplinar a Nuno Miguel Gomes dos Santos, por deliberação da Secção Profissional, de 8 de fevereiro de 2022, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Allianz CUP", lê-se no mapa de castigos.

Em causa, estarão os insultos feitos por Nuno Santos, inclusive televisionados, a Everton, jogador do Benfica, durante a final da Taça da Liga, em Leiria, no passado dia 29 de janeiro, junto ao banco de suplentes do Sporting.

O processo, segundo se lê no comunicado do CD da FPF, foi remetido, em 9 de fevereiro, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução" do mesmo.

O futebolista, que recentemente fora punido com um jogo de suspensão por ações ofensivas no estádio do Vizela, poderá, contudo, defrontar o FC Porto no próximo clássico da Liga Bwin, agendado para a próxima sexta-feira.