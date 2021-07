CD com mão pesada para Varandas: suspensão de 60 dias e multa de 15 mil euros

Conselho de Disciplina puniu o presidente do Sporting, a SAD, João Mário e Miguel Braga.

Frederico Varandas foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com uma suspensão de 60 dias e uma multa de 15.300 euros devido a "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", fruto de declarações sobre a arbitragem do Famalicão-Sporting (2-2) da nona jornada da Liga NOS 2020/21.

Na altura, o presidente do Sporting apontou o dedo ao árbitro do encontro, Luís Godinho, e ao VAR, Artur Soares Dias, com base num golo anulado a Coates nos minutos finais da partida.

"O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo. No futebol existem erros. O que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Depois vai-se ao VAR tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo. Se for preciso, põe-se uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes, para ver que há um toque no braço e há razão para anular... Este golo jamais seria anulado aos nossos rivais", assinalou Frederico Varandas após a partida.

No âmbito do mesmo processo disciplinar, João Mário, Miguel Braga e a SAD do Sporting também foram sancionados.