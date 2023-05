CD aplica suspensão a Adán, mas Sporting deverá recorrer

Sem surpresa, o Conselho de Disciplina da FPF confirmou que o guarda-redes leonino recebeu um jogo de suspensão, após ter sido expulso na partida frente ao Marítimo, no sábado.

Como esperado o Conselho de Disciplina da FPF confirmou esta quinta-feira que António Adán, guarda-redes do Sporting, foi suspenso por um jogo, um castigo resultante da expulsão, por acumulação de amarelos exibidos aos 90'+4' e 90'+7', na partida frente ao Marítimo, no fim de semana passado.

Tal como O JOGO já noticiou, o Sporting poderá ainda avançar com um recurso para tentar evitar que o habitual titular da baliza dos leões tenha de cumprir o castigo.

Os leões admitem que lhes poderá ser dada razão no primeiro cartão amarelo exibido a Adán, que consideram injustificado face à justificação apresentada no relatório do árbitro Tiago Martins. Este alegou que o jogador espanhol empurrou o maritimista Riascos, após o golo do empate dos leões, mas terá sido o futebolista dos insulares a empurrar Adán para chegar à bola mais rapidamente.

A partir daqui, o Sporting pode recorrer para o pleno do CD da FPF e este órgão, se mantiver a decisão respondendo atempadamente, possibilitará novo apelo para o Tribunal Arbitral do Desporto, com um pedido de providência cautelar com efeitos suspensivos e que terá de ser apreciada pelo presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, uma vez que o dérbi com o Benfica tem lugar no domingo e o TAD não terá tempo para constituir até lá um colégio arbitral.