"Castigos? Tenho de melhorar, talvez seja inexperiência"

Declarações de Rúben Amorim, na antevisão ao jogo do Sporting frente ao Farense, este sábado, às 20h30.

Último jogo nesta sequência longe do banco: "Nós no fim do jogo temos sempre a imagem geral e de cima dos jogos e podemos ter essa sensação todas as semanas. Em termos de imagem e ler melhor o jogo não tem qualquer diferença. Em termos de castigos é o que é, eu também tenho de melhorar. Talvez seja inexperiência e o querer melhorar a equipa. Em relação à dualidade de critérios não vou comentar. Vou tentar melhorar".

Opinião sobre alguns árbitros afastados: "Não tenho qualquer opinião sobre o assunto, o meu trabalho é apenas nos jogos, conhecer os jogadores e fazer o meu trabalho. Quando me perguntam da arbitragem, no final dos jogos, isso eu comento e depois fecho e não penso nisso. O nosso trabalho é planear o jogo e tentar ganhar todos os jogos".

Mercado: "O que queremos fazer é o que queríamos fazer no início do campeonato. Não é porque estamos em certas posições que vamos contratar alguém. A nossa ideia é muito clara, os jogadores que já queríamos continuamos a acompanhar. Aqueles que vierem é os que contam para a próxima época, não é por temos mais jogos que vamos contratar mais. Estamos satisfeitos com este grupo. Se vier alguém é para o projeto Sporting e não para jogar já amanhã para nos dar mais segurança".