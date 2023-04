Caso Rafael Leão: Sporting vai continuar a exigir o pagamento de 45 milhões

Rafael Leão joga atualmente no Milan

Avançado português estará prestes a renovar com o Milan, com o Lille a assumir a dívida ao clube leonino.

O Sporting vai continuar a exigir na FIFA os 45 milhões de euros que reclama pela rescisão unilateral de Rafael Leão, após o ataque à Academia, apurou O JOGO. Isto apesar do valor da indemnização do TAD ter sido fixado em 16,5 milhões, valor que supera agora os 20 milhões, com os juros.

Em Itália dão conta de avanços significativos tendo em vista uma renovação do avançado com o Milan, com o Lille a assumir a dívida, como foi determinado.

Há cerca de um ano, o Tribunal de Milão decidiu contra a defesa apresentada por Rafael Leão, ficando o internacional português com parte do seu salário penhorado em favor do clube verde e branco. Uma situação que, segundo apuramos, se mantém até que o valor entre na totalidade nos cofres leoninos

A história remonta a 2018 quando o jogador se mudou para Lille, alegando justa causa para rescindir unilateralmente com os leões, depois do ataque à Academia de Alcochete. Entretanto, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) em Lausana, o emblema francês foi considerado responsável solidário pelo pagamento da compensação devida aos leões (em que valor terá ainda de ser determinado pela FIFA), que o TAD português, na condenação de Rafael Leão por não encontrar motivos para a rescisão unilateral, fixou em 16,5 M€, mais juros.