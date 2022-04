Caso Rafael Leão: adiada decisão sobre a penhora de bens e ordenado do avançado

Em causa processo de rescisão do jogador do Milan, que alegou justa causa para terminar a ligação ao Sporting em 2018.

Enquanto o diferendo entre Sporting, Rafael Leão e Lille não é resolvido, foi adiada esta quarta-feira, para o dia 17 de maio, uma decisão do tribunal sobre o pedido do Sporting de penhora de bens do avançado internacional português.

Leão contesta a penhora de parte do seu ordenado, para pagar os 16,5 milhões de euros a que os leões têm direito por decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, devido à rescisão unilateral por parte do avançado, após a invasão da Academia de Alcochete.

Em causa está o processo que o Sporting venceu junto do TAD e que obrigava o jogador a pagar uma indemnização na sequência da rescisão de contrato em 2018. Na altura, Leão alegou justa causa para terminar a sua ligação aos leões.