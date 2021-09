Caso Pepe: Sporting fala em "total impunidade" e fica à espera de "justiça"

Clube leonino refere "total impunidade" e acredita que o Conselho de Disciplina da FPF analise as imagens de forma mais ponderada.

A Comissão de Instrutores da Liga arquivou a queixa do Sporting para que Pepe fosse alvo de um processo sumário por alegada agressão a Coates, com base na análise das imagens do clássico, mas os leões ainda não perderam a esperança em ver o portista punido.

O Sporting enviou uma queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que tem um prazo de avaliação mais dilatado para julgar o caso, e Miguel Braga, porta-voz leonino, espera outro desfecho: "Esperemos que da Federação de forma mais ponderada tenham acesso às imagens e que façam justiça. Este é um caso de justiça elementar."

O responsável do Sporting atacou a Liga, no programa Raio-X do canal do clube: "Parece que para os instrutores não mostraram de forma clara, evidente e inequívoca que houve agressão. É a total impunidade".