Caso João Mário: Sporting reclama 30 milhões e o Inter recebeu uma queixa

O Sporting apresentou a 8 de julho de 2022 uma ação com o jogador como réu, no Tribunal do Trabalho, a reclamar 30 milhões de euros. Ao Inter, em ação na FIFA, pede a mesma verba de indemnização.

Pela primeira vez, o Inter de Milão assumiu estar a contas com uma queixa do Sporting, na FIFA, reclamando 30 milhões de euros pela mudança de João Mário, no verão de 2021, para o Benfica.

Na altura, após desistir de cobrir as exigências do Inter para manter o médio criativo que esteve emprestado em 2020/21 em Alvalade, o clube italiano negociou com o Benfica João Mário. O jogador, no entanto, acabou por rescindir com os italianos e assinou como jogador livre pelas águias.

O Sporting reclamava uma violação do contrato de venda do médio ao Inter, de 2016, que estipulava o pagamento de uma indemnização aos leões caso João Mário rumasse a outro emblema da Liga portuguesa. O Sporting sempre afirmou que ia defender os seus direitos e a 8 de julho de 2022, praticamente um ano depois, apresentou uma ação no Tribunal do Trabalho com o jogador como réu, reclamando 30 milhões de euros.

Agora, o Inter assume também ser réu numa queixa semelhante, desta vez apresentada na FIFA. Em Itália garantem que depois do Natal poderá haver uma primeira resolução da FIFA sobre o tema.

"No dia 10 de agosto de 2022, o Inter recebeu uma reclamação de indemnização de 30 milhões de euros apresentada pelo Sporting em relação à transferência de João Mário para o Benfica, por faltar ativar uma cláusula a favor do Sporting no caso de uma transferência para qualquer outro clube participante no campeonato português. A nossa sociedade, defendendo não ser responsável de qualquer violação contratual, está a examinar com os seus advogados a contestação e agir em defesa dos seus interesses", escreveu a administração do Inter no relatório da sociedade hoje divulgado em Itália.