Caso da garagem: Frederico Varandas exige seis mil euros a Conceição e Baía

Queixa já deu entrada no Tribunal Criminal do Porto, segundo informa esta segunda-feira o Correio da Manhã.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, exige uma indemnização de seis mil euros a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Vítor Baía, administrador da SAD dos dragões, segundo informa o Correia da Manhã esta segunda-feira.

Em causa está o designado casa da garagem, ocorrido após o empate a dois golos entre FC Porto e Sporting, no Dragão, em fevereiro do ano passado. De acordo com a publicação, a queixa já deu entrada no Tribunal Criminal do Porto.

Varandas acusa Conceição e Baía de injúrias, sendo que este último é ainda acusado de ameaças à integridade física, por alegadamente ter tentado dar uma cabeçada ao líder do emblema leonino.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina da FPF decidiu absolver do treinador do FC Porto e punir o antigo guarda-redes com 25 dias de suspensão e multa de 3440 euros. Rui Cerqueira, diretor de imprensa do FC Porto, foi castigado com 115 dias e multa de 3825 euros, enquanto o clube acabou condenado a pagar 16 320 euros.

Neste mês de abril, o Tribunal Central Administrativo Sul anulou os castigos aplicados a Rui Cerqueira.