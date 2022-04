Caso com Slimani causa surpresa: "Empenho é coisa que não faltava"

O jornalista Rob Tanner e o ex-colega Betinho dizem a O JOGO que Slimani nunca reduziu nos esforços. Avançado argelino está em rota de colisão com Rúben Amorim e a saída é um cenário em cima da mesa. Um possível acordo com o dianteiro implicaria gastar pelo menos 2 milhões de euros.

Islam Slimani é o caso incontornável no Sporting ao não ter sido chamado por Rúben Amorim para o jogo com o FC Porto, embate que ditaria o afastamento da Taça de Portugal, tendo o treinador enfatizado que "quem treina melhor é convocado".

Ora, sabendo que Amorim incluiu o procedimento de analisar os dados de um colete GPS que os jogadores transportam, O JOGO procurou perceber se a falta de empenho é uma situação habitual no quotidiano do argelino, o que nos contam não ser verificável no passado.