"Casillas falou-me muito bem de Portugal. Temos uma boa relação"

Adán, guarda-redes do Sporting, explica como surgiu a possibilidade de rumar a Portugal.

Reforço do Sporting para esta temporada, Adán afirmou-se como titular indiscutível na baliza leonina e mostra-se encantado com a experiência no futebol português. O guarda-redes espanhol concedeu uma entrevista ao diário Marca e reconheceu que ouviu maravilhas de Portugal antes de rumar a Alvalade.

"Ao longo da minha carreira Portugal sempre foi uma opção que tive em conta. É o país vizinho e tanto o meu representante como outras pessoas falaram-me muito bem do campeonato. Na época passada tinham companheiros que tinham jogado no Benfica e FC Porto", recordou o guardião.

Dois desses companheiros no Atlético eram Jan Oblak e Herrera. "Quando o Sporting começou a ser uma opção comentei com os meus companheiros. Falei com Oblak, com Herrera... Jan disse-me maravilhas sobre o que ia encontrar em Lisboa. Também falou da rivalidade entre Benfica e Sporting e tudo isso me motivou a ir", vincou.

Adán já não reencontrou Casillas em Portugal, mas teve a oportunidade de voltar a ver Pepe, com quem jogou no Real Madrid. "Comentei com Iker. Foi outro dos que me falou muito bem de Portugal. Temos uma boa relação e por vezes falamos em distintos momentos da temporada. Pepe? Tinha muita vontade reencontrar-me com ele depois de tantos anos".