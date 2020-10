Carlos Vieira e a eliminação do Sporting: "É uma tragédia"

Antigo vice-presidente e administrador da SAD tece duras críticas à gestão de Frederico Varandas, revelando, também, limitações para regularizar a sua situação enquanto sócio

Carlos Vieira, antigo vice-presidente e administrador da SAD do Sporting, teceu esta sexta-feira duras críticas à gestão de Frederico Varandas, considerando a eliminação das competições europeias "uma tragédia" não só a nível desporto, mas também no plano financeiro.

""Ainda não vi nenhum jogo do Sporting que me deixasse entusiasmado. Falta-nos vontade e crer. Era um jogo contra uma equipa que está muito abaixo do Sporting no ranking da UEFA. É uma tragédia do ponto de vista desportivo e financeiro", explicou à Bola Branda, da Rádio Renascença, onde concretizou: "Os dirigentes não falam. Falou o Hugo Viana, mas falou mal. As pessoas estão acomodadas, os jogadores vão para casa e não têm qualquer tipo de responsabilização... Quem lá está não sabe, o presidente esconde-se, não aparece e não dá a cara. A ideia que passa para a sua estrutura é de fragilidade e de medo"

A acabar a intervenção, revelou que após ter cumprido a suspensão de sócio que lhe foi imposta pelo Conselho Fiscal, tem-se visto impossibilitado de regularizar a sua situação.

"Estes órgãos sociais estão mais preocupados em impedir-me de ser candidato ao que quer que seja nos próximos cinco anos. Não me deixam pagar as quotas em relação ao período em que estive suspenso e infelizmente terei de avançar pela via judicial. Ainda assim, continuo a achar que tenho um papel importante, porque fui dirigente, tive responsabilidade e fico orgulhoso das coisas boas que fiz", atirou.