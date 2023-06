Carlos Frederico assina contrato formação: "Esgaio é o jogador que mais me inspira"

O lateral-direito de 15 anos, jogou na última temporada nos sub-15 do Sporting

Carlos Frederico assinou contrato de formação com o Sporting. O lateral direito de 15 anos, que jogou na última temporada nos sub-15, não escondeu a felicidade. "Sinto-me feliz e grato por ter assinado o meu primeiro contrato de formação e vou continuar a trabalhar [...] O Esgaio é o jogador que mais me inspira, tem ligação com os colegas e está sempre ligado ao jogo", explicou ao site do clube.

"Comecei no bairro, com os amigos, depois fui para um clube de Castelo Branco, o Valongo, que me acolheu e onde tive bons momentos", recordou Carlos Frederico, que chegou ao Sporting a partir de treinos de captação.

"Estava em casa com a minha mãe e recebi um telefonema do Sporting para fazer as captações, já quase no final da época. Vim cá e duas semanas depois, o Sporting foi campeão. Tenho essa memória guardada e é uma boa recordação para mim", lembrou.