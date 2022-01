Carlos Fernandes: "Tenho a certeza que o Rúben queria estar aqui a dar a cara"

Declarações do treinador adjunto do Sporting, que substituiu Rúben Amorim (infetado com covid-19) em reação à derrota, por 2-3, no reduto do Santa Clara, resultado que retirou o estatuto de invicto aos leões, na 17.ª jornada da Liga Bwin

Justificação: "Um jogo muito difícil. Falhou, essencialmente, acertarmos as oportunidades que tivemos. Não conseguimos. Com o resultado em 2-1, e achar que podíamos controlar o jogo, sofremos no minuto a seguir [a marcar o segundo golo], e a equipa ficou intranquila. O último lance [golo para o 2-3] é uma infelicidade, finalizaram bem. A crença dos jogadores do Sporting é inabalável, tentaram [somar pontos], deram o que tinham e o que não tinham. Perdemos e há que olhar para o jogo com o Leça [quartos de final da Taça de Portugal]."

Qualidade do Santa Clara: "Creio que o Sporting acabou com mais posse de bola. Queremos sempre assumir o jogo, logo é normal. Falhou essencialmente o que referi. Tivemos mais oportunidades que o adversário. Deveríamos ter segurado a vantagem. Sofrer golos tão rápido não é normal para nós."

Substituição de Rúben Amorim: "Espero que não aconteça tão cedo. Tenho a certeza que o Rúben queria estar aqui a dar a cara. Quando perdemos, perdemos todos. Quero mandar força e um abraço ao Rúben. Sei, claramente, que se há coisa que o chateia, para além da derrota, é não poder estar aqui a dar a cara."