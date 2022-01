Benfica aproximou-se do Sporting: "Já tivemos exemplos no passado..."

Declarações do técnico adjunto do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Leça, referente aos quartos da Taça de Portugal

Distância do Benfica: "Já tivemos exemplos no passado em que sete pontos eram recuperáveis. Passou para quatro, não vai mudar nada, tivessem ganho ou perdido. Estamos tristes por ter perdido contra o Santa Clara. Temos muito para melhorar. Jogar no Sporting é complicado pela exigência máxima, todas as semanas. O campeonato esteve sempre relançado."

Inácio e Porro: "O Inácio já está disponível a 100 por cento e o Porro também. Poderá ser titular ou não, temos muitas opções, quer para a direita, quer para a esquerda ou central."

Expulsões e critérios: "São distintas, vendo caso a caso. Neto, por exemplo, foi um claro vermelho, ele desculpou. Bragança ou Tabata são diferentes. Com Tabata não é agressão, há um pisão, é uma falta mal feita, foi erro. Nos outros jogos nao passa por mim comentar, não me parece um problema que mereça comentário maior."