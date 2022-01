Carlos Fernandes: "Ausência de Rúben Amorim? Em termos táticos e técnicos é igual"

Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, fez a antevisão ao jogo de sexta-feira nos Açores, frente ao Santa Clara. Rúben Amorim está infetado com covid-19 e não vai poder estar com a equipa.

É um imprevisível Santa Clara que o Sporting vai defrontar? "Sim, é uma equipa que tem um plantel com mais qualidade que a classificação indica. Esteve perto de se qualificar para provas europeias. Elimina o FC Porto da Taça da Liga, demonstra que tem essa capacidade. Características específicas, um guarda-redes que joga bem com os pés, curto e longo; tem jogadores com experiência, tem profundidade no plantel; jogador com experiência nas camadas jovens Brasil como o Lincoln; na frente jogadores rápidos, com capacidade de rutura. Tentamos passar aos jogadores que apesar de ser um momento imprevisível, sabemos que tem capacidade e pode ganhar a qualquer equipa em Portugal e temos de estar preparados."

Como afeta a ausência de Rúben Amorim [infetado com covid-19] no caso de não começar a correr bem? "Queríamos contar com Rúben Amorim, transmite energia positiva ao grupo. Importante é que ele e a família estão bem. O primeiro que me disse quando soube foi que eu poderia vir aqui. Com a tecnologia vai-se esbatendo, ele consegue ver o treino em direto. Em jogo ele dá espaço aos jogadores. Podemos é sentir que não passa essa energia positiva. Mas em termos táticos e técnicos é igual."

Regressos após a covid-19: "Importa avaliar a saúde do atleta. Temos bateria de testes no início da época. Depois quando voltam têm de estar nesses parâmetros. Se o departamento médico diz que está apto, pode jogar. Se não estiver, nem sequer é convocado."

Que protocolo há no clube para evitar surtos? "Pedimos o normal aos jogadores. Maior utilização possível da máscara. Tomávamos refeições em horas diferentes, técnicos e jogadores. Mas há o fator sorte e depois a testagem com muita frequência que permite apanhar logo casos que não infetam mais ninguém. Mas atribuo muito ao fator sorte."

Experiência aos 27 anos: "É positivo estar aqui independente da idade. Tenho a sorte de ter um treinador que dá essa possibilidade. Temos o Vital, que é muito experiente, e eu e o Adélio que estamos nisto há dois ou três anos."