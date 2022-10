Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lançamento de engenho pirotécnico estará na origem do que sucedeu a partir do minuto 18 do Sporting-Casa Pia

Carga policial e cadeiras arremessadas marcaram a primeira parte do Sporting-Casa Pia, partida deste sábado. Tudo teve início pouco depois dos adeptos na bancada atrás da baliza de Adán terem lançado engenhos pirotécnicos para o ar ao minuto 16. Nada caiu no relvado, mas ainda assim.

Foi pouco depois que a polícia subiu as bancadas de Alvalade para tentar identificar os adeptos que lançaram os engenhos de pirotecnia, sendo recebidos por cadeiras e tarjas arremessadas por membros da claque Juve Leo. Perante esta situação, a polícia reforçou-se com mais efetivos e entrou na bancada.

