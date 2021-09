Cantos perigosos pelo pé de Sarabia: reforço do Sporting deixou "promessas"

Espanha perde com a Suécia, mas o novo jogador do Sporting exibe técnica na bola parada.

A Espanha perdia com a Suécia por 2-1 no apuramento para o Mundial do Catar quando Sarabia foi chamado a jogo aos 75" para cumprir a décima internacionalização A. O canhoto, o último reforço do Sporting, entrou para a esquerda e combinou com Jordi Alba, sendo certinho no passe.

Com bola no pé passou por um rival e rodou perante os rivais, ajudando a tricotar um lance que acabou nos pés de Ferrán Torres, que na área atirou à figura, desperdiçando uma chance soberana de empate.

Depois, rumou à direita para centrar para a área e foi o suplente utilizado por Luis Enrique que mais potenciou o jogo ofensivo. Teve um papel particularmente perigoso, já que assumiu a marcação dos cantos e se destacou nesse capítulo com quatro cruzamentos perigosos.

Nos dois primeiros a defesa sueca afastou como pôde, nos dois seguintes o golo esteve próximo: Laporte cabeceou contra um rival e originou novo canto que Sarabia insistiu em colocar ao primeiro poste. Valeu Lindelof, ex-defesa do Benfica, a evitar uma emenda quase certa ao segundo poste. O extremo cedido pelo PSG deu mostras de poder fazer a diferença nas bolas paradas.