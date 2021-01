"Candidatos ao título? Não tenho mudado a minha opinião, a opinião pública é que muda"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-0 sobre o Boavista.

Depois da vitória sobre o Boavista, Rúben Amorim foi questionado sobre as contas do campeonato e voltou a insistir que não aponta o Sporting ao título, devido à inexperiência do plantel. O treinador diz que tem sido coerente nas palavras desde o início, ao contrário da opinião pública, que muda consoante os resultados dos leões.

"Se formos ver, ao longo do campeonato eu não tenho mudado a minha opinião. A opinião pública é que muda. Se o Sporting está bem, é candidato. Se perdeu dois jogos, está numa fase difícil. Se ganhou a Taça da Liga, encaminhou e é de novo candidato. Eu tento ser coerente com os meus jogadores. Há qualidade, mas também inexperiência. São quatro pontos [n.d.r de vantagem para o segundo classificado]. Nos anos anteriores temos visto vantagens de sete pontos já mais perto do fim do campeonato... Somos candidatos a vencer o próximo jogo", assertou.

Sobre o cartão amarelo mostrado a Palhinha, que o impede de jogar o dérbi com o Benfica, o técnico disse que "as imagens valem mais do que mil palavras" e é preferível deixar "as imagens falar". "Não quero comentar essa situação", referiu.