"Campeonato? Faltam oito jogos, vai ser divertido", diz Rúben Amorim

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Famalicão (1-1), da 26ª jornada da Liga NOS

Sobre o jogo: "Começámos a jogar de uma forma precipitada, depois estabilizámos, fizemos o golo justamente e depois tivemos um lance no qual sofremos o empate logo a seguir. Mas terminámos bem a primeira parte. Na segunda fizemos tudo para ganhar o jogo, devíamos ter feito os golos e não fizemos, saímos penalizados por isso. Há que pensar no próximo."

Campeonato: "Pensamos jogo a jogo, não pensamos no campeonato. Estamos muito confiantes, jogámos bem, com o Moreirense podíamos ter ganho, este jogo foi mais do mesmo, com muitos remates, o Famalicão teve para aí dois remates. O futebol é mesmo assim e, portanto vamos jogo a jogo, vamos pensar no Farense, com confiança máxima. Tenho muita confiança nos meus jogadores, não vai ser fácil para o Sporting, mas também não vai ser fácil para os outros."

Sobre Pedro Gonçalves: "Pedro Gonçalves é médio centro. Entendemos que seria mais útil ali, é a posição dele. Não faz tantos golos, mas diverte-se mais a jogar. O Palhinha com cartão amarelo, não valia a pena."

Sobre o campeonato: "Vamos ver. Faltam oito jogos, vai ser divertido."