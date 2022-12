Campanha de merchandising disfarçada de assalto

Emblema leonino fez na quarta-feira uma publicação no seu site oficial informando que o museu do clube fora assaltado.

O Sporting fez na quarta-feira uma publicação no seu site oficial informando que o museu do clube fora assaltado e que o autor do roubo teria levado as luvas utilizadas por Adán na conquista do título de campeão 2020/21.

Na mesma nota, os leões traçam o perfil do suspeito. Numa outra publicação, o Sporting promete uma atualização esta quinta-feira. Contactado por O JOGO, o departamento de comunicação do Sporting informa ser uma campanha de merchandising.