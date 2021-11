Camisola vintage do Sporting em homenagem a Vítor Damas já esgotou e vai ter segunda edição

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

De recordar que o lançamento da camisola esteve envolto em polémica, com a filha do antigo guarda-redes a insurgir-se contra o mesmo.

A camisola vintage do Sporting, de homenagem a Vítor Damas e que causou polémica depois de a filha do antigo guarda-redes do emblema leonino ter afirmado que a família não havia sido informada de tal homenagem, insurgindo-se contra a mesma, esgotou em menos de uma semana, informou o clube.

O Sporting informa esta quinta-feira que será lançada uma segunda edição da camisola, que é "uma réplica do equipamento utilizado pelo guardião, na sua época de estreia, em 1966/1967, e transporta a elegância de Damas no tempo".

Vítor Damas representou a equipa principal dos leões entre 1966 e 1976 e, numa segunda passagem, entre 1984 e 1989.