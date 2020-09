Câmaras ajudam a tramar Ristovski: Rúben Amorim não gostou do que viu

Técnico Rúben Amorim viu à distância o que não gostou num treino e preteriu o lateral-direito, que não se ficou.

Por que razão Ristovski, um dos elementos que recentemente envergou a braçadeira de capitão do Sporting, ficou fora das opções do técnico Rúben Amorim para os dois desafios oficiais realizados na presente temporada?

A questão veio ao de cima pelos factos que a mesma encerra, mas decorre, na verdade, segundo O JOGO apurou, daquele que foi o compromisso evidenciado pelo lateral-direito num dos exercícios efetuados nos treinos, no qual, o internacional pela Macedónia do Norte, não correspondeu ao pretendido pelo técnico Rúben Amorim. É que mesmo ausente fisicamente devido à infeção de covid-19, Rúben Amorim, através das câmaras que monitorizam os treinos e permitem o acompanhamento dos mesmos, viu o que não gostou e sancionou Ristovski com a exclusão das opções.

Segundo conseguimos apurar, tal episódio decorreu antes da receção ao Aberdeen, e teve sanção imediata: Ristovski ficou afastado das opções, o que gerou revolta do atleta, acentuada, com nova exclusão em Paços de Ferreira. Ora, Ristovski não gostou do sucedido, nem tão pouco do que esteve na base das decisões e o seu comportamento foi entendido como uma afronta à equipa técnica. De tal forma que, internamente, há mesmo quem lhe aponte a porta de saída como destino imediato, se possível, até porque Pedro Porro, contratado para o posto, tem convencido. Ristovski, esse, já teve a renovação prometida com melhoria salarial que nunca teve e agora tem a "dispensa" como cenário possível. Resta saber se há volta a dar...