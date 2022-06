Camacho: destino quase certo e o Sporting tenta recuperar investimento

Jogador dos quadros dos leões muito perto de rumar à Grécia, mas ainda há arestas a acertar.

É quase certo que o futuro de Rafael Camacho vai passar pelo Aris de Salónica. Na últimas horas foram dados passos importantes, embora ainda falte definir o valor da opção de compra. Camacho será cedido por empréstimo e no final da época o Aris poderá exercer o direito de opção se o jogador mantiver as expectativas depositadas nele pelos responsáveis do emblema grego.

O Sporting tenta recuperar o investimento feito quando o contratou ao Liverpool (cinco milhões de euros). Ora, é precisamente esta questão que ainda atrasa a negociação. O Aris quer incluir uma opção baixa, que lhe permita avançar para a compra no final da temporada, pois acredita que o jogador terá um bom desempenho na liga grega.

Refira-se que o luso-angolano tem contrato com o Sporting até 2024.