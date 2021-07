Cadeiras antigas do Estádio José Alvalade oferecidas a clube da Guarda

Fruto da remodelação profunda das bancadas do Estádio José Alvalade, a ser feita há cerca de um mês, o Sporting ofereceu um total de 500 cadeiras retiradas do recinto ao "Os Vilanovenses", anunciou, esta sexta-feira, o clube da distrital da Guarda.

O modesto emblema do interior do país revelou que, ao tomar conhecimento do projeto leonino de renovação do recinto, efetuou um pedido - ora aceite - à administração do clube de Alvalade para ser fornecido com o material substituído.

"Com o conhecimento que as cadeiras do Estádio José de Alvalade iriam ser mudadas, esta Direção enviou um email ao Sporting Clube de Portugal a solicitar 500 cadeiras. Sem prever que tal acontece-se, eis que obtivemos uma resposta positiva do SCP, com a indicação que as mesmas seriam cedidas, sendo que a única condição era ir buscá-las. É então que surge uma feliz coincidência com uma viatura do Município de Gouveia que iria levar uma exposição a Lisboa. Em articulação com Sr. Vereador Jorge Ferreira e com o Sr. Engenheiro Rui Paulino a viagem para cima trouxe as nossas cadeiras", lê-se na nota d'Os Vilanovenses (I Divisão AF Guarda).

O Sporting decidiu, antes do começo da nova época desportiva, em revestir as bancadas do Estádio José Alvalade com cadeiras todas de cor verde, ao invês das multicoloridas até à atualidade.