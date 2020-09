Bruno Tabata, reforço do Sporting, despede-se assim de Portimão

Tabata brilhou com a camisola do Portimonense

Atacante despede-se do Portimonense e deixa elogios a quem o acolheu no Algarve

Bruno Tabata despediu-se esta segunda-feira do Portimonense, ele que será amanhã (terça-feira) oficializado como jogador do Sporting, assinando um contrato válido para as próximas cinco temporadas. O atacante brasileiro de 23 anos diz mesmo que vai para o emblema de Alvalade com o intuito de realizar "mais um dos sonhos".

"Hoje me despeço desse clube que me abriu as portas e cuidou de mim com muito carinho. Meu sentimento é de gratidão e orgulho por tudo que fizeram por mim e por tudo que conquistamos juntos. Foram anos mágicos onde vi muitos sonhos sendo realizados e com certeza Portimão será sempre a minha casa. Estou saindo para realizar mais um de meus sonhos e a todos os que fazem parte do clube estou agradecido e serei mais um adepto a apoiar o Portimonense. Obrigado", escreveu na conta pessoal na rede social Instagram.