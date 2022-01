Bruno Tabata poderá rumar à Arábia Saudita, dizem em Itália

De acordo com as mesmas informações, o jogador brasileiro de 24 anos transferir-se para o Al Ahli de Jeddah, nono classificado do campeonato daquele país.

Bruno Tabata, aposta inicial de Rúben Amorim no encontro desta quarta-feira entre Sporting e Santa Clara, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, poderá estar a caminho do futebol da Arábia Saudita, segundo o "Calciomercato".

De acordo com as mesmas informações, o jogador brasileiro de 24 anos poderá rumar ao Al Ahli de Jeddah, nono classificado do campeonato daquele país, por empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra.

Tabata chegou ao Sporting em 2020, tendo até ao momento cinco golos marcados e cinco assistências em 40 jogos disputados pelo emblema leonino.