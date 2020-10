Bruno Tabata: "Disseram-me que havia uma maldição, mas só me deu mais vontade"

Bruno Tabata, extremo do Sporting

Extremo brasileiro, reforço do Sporting, explica por que escolheu a camisola 7.

O Sporting contratou Bruno Tabata ao Portimonense e, no dia de apresentação do extremo brasileiro como reforço dos leões, um dos pormenores que deu nas vistas foi a escolha do número da camisola: o 7.

Ora, esta sexta-feira, em declarações reproduzidas no Instagram do clube verde e branco, Tabata explicou a opção, colocando de lado a famosa "maldição" dos 7 do Sporting.

"Escolhi a camisola 7 porque é um número de que gosto. Quando disse que queria ficar com a 7, disseram-me que havia uma tal maldição, mas só me deu mais vontade de usar, porque um jogador que veste esta camisola tem de ter personalidade e acho que é isso que os adeptos podem esperar de mim", assinalou o jogador de 23 anos.