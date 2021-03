Bruno Tabata: "Calma lá dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa de me pedir a 7"

Extremo brasileiro do Sporting deixou "recado" à mãe de Cristiano Ronaldo em tom de brincadeira, nas redes sociais.

Momento bem-humorado de Bruno Tabata nas redes sociais após o vídeo divulgado por Dolores Aveiro, na noite de sábado, em que surge com a família a celebrar a vitória do Sporting em Tondela com uma camisola verde e branca com o nome do filho, Cristiano Ronaldo, e o número... 7.

"Calma lá dona Dolores, o Ronaldo ainda precisa de me pedir a 7", escreveu o extremo brasileiro do Sporting no Twitter, atual dono do número que, por norma, é associado ao astro português da Juventus.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Tondela, Rúben Amorim foi questionado sobre um hipotético regresso do CR7 ao clube onde concluiu a formação e se estreou como profissional. O treinador dos leões foi taxativo e disse que "não faz sentido" colocar essa hipótese em cima da mesa, numa altura em que Ronaldo tem sido apontado à saída da Juventus.