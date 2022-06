Bruno Lage pressiona Palhinha e ingleses referem valor do negócio

Rúben Neves deve mesmo deixar os Wolves e o antigo treinador do Benfica já fez a sua escolha.

Palhinha está cada vez mais perto da saída e o Wolverhampton poderá ser o destino do sportinguista na próxima temporada. A insistência do emblema orientado por Bruno Lage no médio tem sido muita e os leões estão na disposição de ceder, vendendo o jogador por um valor a rondar os 25 milhões de euros, informação avançada pela Imprensa inglesa.

Lage pensa na aquisição do camisola 6 dos verdes e brancos para substituir Rúben Neves no miolo dos Wolves, dado que este deverá dizer adeus após cinco temporadas no clube. Barcelona, Manchester United e Arsenal demonstraram interesse no médio português e os Wolves não deverão resistir aos muitos euros que estes emblemas irão apresentar.

Nesta altura, Palhinha encontra-se ao serviço da Seleção Nacional, que prepara a estreia, contra a Espanha, na Liga das Nações, mas já sabe que dificilmente irá permanecer na próxima época em Alvalade. O jogador tem contrato com os leões até 2026 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas este valor serve apenas de referência, pois Frederico Varandas e seus pares já definiram que irão vender o médio por um valor muito abaixo da cláusula. Aos escritórios da SAD têm chegado muitas propostas e sondagens dos principais campeonatos da Europa.

Certo é que nesta altura o jogador não quer ouvir falar em transferências, mantendo toda a sua energia na Seleção.