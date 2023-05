Bruno Lage não é hipótese para o comando técnico do Sporting

Rúben Amorim está seguro nos leões. O JOGO sabe que o antigo treinador do Benfica está fora dos planos.

Bruno Lage foi apontado esta quinta-feira ao cargo de treinador do Sporting, em notícia avançada pela SIC. No entanto, tal não tem qualquer fundamento de verdade, de acordo com o que O JOGO apurou.

Ao nosso jornal, fonte oficial dos leões garante que o setubalense, de 46 anos, antigo treinador do Benfica e campeão pelos encarnados, não está nos planos e que não houve qualquer reunião entre o técnico e responsáveis diretivos dos leões.

O Sporting está ciente do interesse de outros clubes em Amorim, mas a prioridade é dar as condições certas ao treinador para que este se queira manter em Alvalade.