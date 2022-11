Bruno Fernandes sentiu-se em casa: "Todos sabem o que o Sporting significa para mim"

Declarações de Bruno Fernandes após o Portugal-Nigéria (4-0), partida de preparação para o Mundial'2022

Bis no regresso a Alvalade: "É sempre especial marcar pela nossa Seleção e tem um gosto especial jogar aqui em Alvalade. Toda a gente sabe o que o Sporting significa para mim e o que significou no meu percurso. Obviamente que estou muito feliz, mas mais feliz ainda por poder representar Portugal ao mais alto nível e poder ajudar com golos."

Situação de Cristiano Ronaldo: "Vocês [jornalistas] podem parar de falar disso e tentar apoiar Portugal, os nossos jogadores e valorizar o que é nacional e o que temos vindo a fazer de bom e a qualidade que temos. O Cristiano acrescenta muita qualidade. Não é o momento para falar sobre aquela entrevista. Estamos ao serviço da Seleção Nacional e temos de fazer o nosso trabalho ao serviço da Seleção. Aqui é um 'nós' e não um 'eu'. O mister Fernando Santos, nas reuniões que temos, faz questão de escrever o 'nós' muitas vezes em letra bem grande. É a maior palavra das que ele escreve. E toda a gente está focada nisso, o Cristiano incluído."

Como capitão do United, como lida com a entrevista: "Lido com isto quando chegar ao Manchester United. E lida se tiver de lidar, porque eu não sou diretor, não sou treinador, nem tomo decisões. Cabe-me jogar à bola e fazer o meu melhor. Não posso fazer mais nada do que isso. Neste momento estou ao serviço da Seleção e estou aqui para ajudar os meus companheiros até à morte. Estou aqui para dar a vida por eles e pelo nosso povo, por Portugal. Não vi a entrevista, por isso estou bem com isso. Temos de estar focados no Mundial, porque não acontece sempre e não temos muitas hipóteses de jogar Mundiais. O Cristiano vai para o quinto e toda a gente está pronta. Não tenho problemas com ninguém. Faço o meu trabalho. Um dia um treinador disse-me: 'Só podes controlar o que fazes'. Penso que toda a gente pensa da mesma forma. Temos de nos controlar, dar o nosso melhor."