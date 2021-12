Bruno Fernandes reage à renovação de Palhinha e pergunta pelo almoço e jantar

Bruno Fernandes alinha atualmente no Manchester Unietd

Curiosa mensagem do médio do Manchester United nas redes sociais.

O médio João Palhinha renovou contrato com o Sporting por mais uma temporada, até 30 de junho de 2026, anunciou esta sexta-feira o clube leonino. A notícia mereceu um curioso comentário por parte de Bruno Fernandes, médio que alinha atualmente no Manchester United.

"Sporting Clube de Portugal, ficou incluído almoço e jantar na academia no contrato do João Palhinha? Nuno Mendes, achas que incluiu?", questionou o médio internacional português nas redes sociais do emblema de Alvalade.

Palhinha, de 26 anos, regressou ao Sporting em 2020/21, depois de duas épocas de empréstimo ao Braga e de passagens por Belenenses e Moreirense, após concluir nos leões a formação iniciada no Alta de Lisboa e no Sacavenense.

O médio tinha renovado contrato até 2025 em outubro de 2020, quando já estava definida a cláusula de rescisão em 60 milhões de euros, mantendo-se o mesmo valor.