Bruno Fernandes: "Triste que esta seja a imagem que está a ser passada"

Médio e capitão do Sporting garantiu que publicação de segunda-feira não foi uma provocação a Miguel Silva ou ao Vitória de Guimarães.

Bruno Fernandes recorreu esta terça-feira às redes sociais para assegurar que a publicação de segunda-feira em que surge com o olho negro e a pergunta dirigida a Miguel Silva - "Achas que chegaste a tocar" - não se tratou de uma provocação ao guarda-redes e ao Vitória de Guimarães.

"Queria deixar uma mensagem aos adeptos vitorianos, e também aos adeptos em geral do futebol. Em momento algum a foto de ontem [segunda-feira] com a pergunta ao Miguel foi uma tentativa de ataque ao próprio ou ao Vitória. Para quem me conhece, inclusive o Miguel, sabe que foi uma mera brincadeira para com ele e nada mais do que isso. Para mim, o que acontece no jogo fica no jogo, aliás, fico triste que esta seja a imagem que está a ser passada e não o abraço que eu e o Miguel demos no final", assinalou o capitão do Sporting, prosseguindo:

"O que aconteceu no jogo foi só o calor do momento e o profissionalismo de cada a um a tentar defender o seu clube.

Sou amigo do Miguel e já representamos Portugal juntos, e esta amizade será para continuar independentemente de tudo", remata Bruno Fernandes, no Instagram.