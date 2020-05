Bruno Fernandes: episódio com "palavrões" e igual a Ronaldo "quando perde"

Luiz Phellype, avançado do Sporting, recorda convivência com o médio do Manchester United.

O ponta de lança Luiz Phellype dividiu o balneário do Sporting com Bruno Fernandes, "o melhor" futebolista com quem jogou. Em entrevista à ESPN Brasil, o jogador dos leões recordou o caráter do médio português, agora no Manchester United, assim como um episódio em particular.

"É de longe o melhor com quem já joguei. As pessoas de fora só veem o que ele faz nos jogos, mas a gente que convive com ele no dia a dia, nos treinos, entende como ele é tão bom. O Bruno é um cara que trabalha muito e um dos últimos a sair dos treinos. Depois das atividades, vai treinar livres, penálti e finalização. Isso reflete-se em campo. Eu gosto de ficar uns 20 minutos a melhorar o que preciso. Ia para o balneário, tomava o meu banho e pegava nas minhas coisas, mas o Bruno ainda estava no campo. Ele ficava uma hora depois do treino todos os dias. Merece colher tudo o que semeou", assinalou Luiz Phellype, prosseguindo:

"Uma vez, contra o Vitória de Setúbal, estávamos no meio do jogo e eu achei que ele ia passar-me a bola e gritei 'Bruno!', mas ele chutou e errou. Ele ficou puto, olhou para mim e disse: "O que queres? Não posso chutar?" Disse palavrões pra caramba [risos]. Eu respondi: "Está bom, Bruno". Daí houve uma paragem para beber água e ele veio pedir desculpa e admitiu que estava errado", contou o avançado brasileiro, antes de comparar Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo.

"Ele é calmo fora de campo e dentro de campo transforma-se. É como o Cristiano Ronaldo quando perde, não consegue falar com ninguém", rematou Luiz Phellype.