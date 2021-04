Bruno Fernandes e o Sporting: "Estamos todos à espera do mesmo..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ex-capitão, hoje no Manchester United, respondeu aos fãs no Twitter e tocou num eventual título dos leões

Bruno Fernandes promoveu esta quinta-feira um momento de perguntas e respostas nas redes sociais, no qual abordou, após uma questão de um fã, uma eventual conquista do título por parte do Sporting, equipa da qual é ex-capitão.

"Acho que estamos todos à espera do mesmo", escreveu o jogador do Manchester United no Twitter, quando confrontado se viria em Lisboa em maio, quando a Liga NOS terminar.