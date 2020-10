Extremo contratado pelo Sporting ao Rio Ave abriu as contas do clássico frente ao FC Porto.

Nuno Santos foi o autor do primeiro golo do Sporting no clássico frente ao FC Porto. O extremo, contratado pelos leões ao Rio Ave no verão, atirou a contar num remate de primeira, que não deu hipótese a Marchesín e motivou observações de nomes ilustres do futebol português, no caso Bruno Fernandes e Nélson Semedo.

No Instagram, Nuno Santos publicou uma mensagem - "Tristes com o empate de ontem, merecíamos mais. A luta continua" -, que mereceu comentários dos dois internacionais lusos, em alusão ao belo golo do atacante de 25 anos.

"Vale estouros?", questionou Bruno Fernandes, ex-capitão leonino. Já Nélson Semedo, que foi colega de Nuno Santos na formação do Benfica, falou num "golo mesmo à Nuno".

Veja o golo de Nuno Santos frente ao FC Porto: