Bruno Fernandes desiludido após dérbi com o Benfica e... congelado

O ar de desalento do capitão do Sporting após a derrota no dérbi

Capitão do Sporting ambicionava despedida diferente. As negociações prosseguem e este fim de semana devem ficar concluídas.

Bruno Fernandes esteve uns furos abaixo do seu nível habitual no provável jogo de despedida do Sporting, mas Silas apelou à compreensão para a sua situação, recordando que muita coisa estará a passar pela cabeça do capitão leonino. A mudança para o Manchester United está ainda congelada por desacordo nas verbas, ainda que o desfecho positivo possa estar por horas - as negociações prosseguiram durante a madrugada, aproveitando a estadia em Lisboa dos dirigentes do clube inglês.

As exigências do Sporting continuam a obter resistência dos red devils (os primeiros querem 60 milhões à cabeça, os diabos não avançam dos 50) e, apesar da demora e das dificuldades em fechar o negócio, o jogador não acredita que este não se concretize. Daí que, ao que o nosso jornal apurou, tenha saído do dérbi desiludido por não ter tido a prestação que desejava, nem o resultado. O contrato do atleta, esse, não será entrave e já está praticamente alinhavado. As negociações durante o fim de semana deverão ser decisivas.

Recuando a Silas, importa recordar o que disse sobre o tema na conferência de Imprensa: "Temos que compreender, é um jogador que ambiciona jogar numa liga superior à nossa, é um sonho para qualquer jogador, é difícil dizer-lhe para não ir. O Bruno merece estar e experimentar uma liga dessas. Se ele é dos melhores, tem de estar na melhor liga. Não sei se é o último jogo, espero que não, ninguém sabe, nem o próprio Bruno sabe se será o seu último jogo. Vamos tentar tê-lo por mais alguns jogos, mas não depende de nós. Um jogador destes merece estar numa boa liga", comentou o técnico na conferência de Imprensa.

Perante a insistência sobre a data da partida do capitão leonino, o técnico reiterou que, "a priori", preparará o próximo jogo com ele no onze. "Se pode jogar na Taça da Liga? Pois... não sei, penso que sim, vou preparar o jogo com o Bruno, mas daqui até lá não sei o que pode acontecer", afirmou a respeito da presença do camisola 8 no jogo com o Braga.

Nota para o facto de o capitão dos verdes e brancos ter abandonado, após mostrar desalento, o campo a protestar. O dérbi caiu para as águias...