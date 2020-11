Médio do Manchester United assinalou nas redes sociais o golo de Jovane.

Jovane Cabral iniciou como suplente a partida com o Vitória, mas entrou a temporada de marcar na goleada por 4-0. O jovem avançado leonino fechou as contas do encontro e celebrou o golo imitando os festejos de Bruno Fernandes (mãos nas orelhas).

Ora, o médio internacional português, poucas horas antes, tinha bisado frente ao Everton, no triunfo por 3-1 do Manchester United. "Cumpriste com o prometido, assim como eu", escreveu numa "stories" do Instagram, frase que acompanhava o lance do golo de Jovane.