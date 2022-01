Bruno Fernandes apoia Esgaio após mau jogo do lateral do Sporting: "Juntos"

Esgaio fez uma exibição abaixo da média, tendo ficado ligado aos três golos do Santa Clara.

Ricardo Esgaio teve um fim de tarde/noite para esquecer em São Miguel, na sexta-feira. O lateral ficou ligado aos três golos do Santa Clara. No primeiro, Jean Patric cabeceou, enquanto o ala ficou apático; No segundo golo, não pressionou Jean Patric no cruzamento para o 2-2; já como central, permitiu uma avenida a Lincoln para o 3-2.

E já este sábado, Bruno Fernandes, ex-leão e agora a atuar no Manchester United, apoiou publicamente o lateral português. "Onde vai um vão todos. Juntos", escreveu o médio no Instagram.