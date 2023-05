Bruno de Carvalho volta a falar do Sporting: "Vergonhosa política salarial do Dr. Varandas"

Ex-presidente do Sporting publicou vídeo nas redes sociais onde fala do Sporting, em especial, da proposta da Comissão de Acionistas de aumentar o salário que Frederico Varandas aufere

A Comissão de Acionistas da SAD do Sporting propôs um aumento do salário de Frederico Varandas, passando dos atuais 182 mil euros brutos para até 240 mil euros. Ora, é tendo isto como ponto de partida que Bruno de Carvalho voltou a falar do Sporting. E utilizando para isso uma publicação na rede social Instagram.

"A montanha pariu uma varanda! A verdade sobre a política salarial de quando eu fui presidente e a vergonhosa política salarial do Dr. Varandas", é a legenda que acompanha o "post".

No vídeo, o ex-presidente garante que não recebeu salário durante os primeiros seis meses no Sporting, salientando "a situação verdadeiramente caótica" que encontrou. Depois, revela, passou a receber 60 mil euros líquidos por ano. "Foi uma decisão minha que, pelos vistos, ninguém valorizou".

"Quando comecei a ouvir falar sobre a destituição, decidi, por livre e espontânea vontade, devolver 100 mil euros. É preciso ter um amor muito grande ao clube, e não ser um narcisista, para não receber ordenado, para dar o exemplo, e quando se falou em destituição, ainda devolvi dinheiro que era meu", revela ainda,

"Estou escandalizado, porque, nunca se esqueçam, foi a primeira vez no meu mandato que o clube e a SAD tiveram saldos positivos, e foi nos anos em que mais investimento fizemos, incluindo modalidades, onde ganhámos todas, menos o futebol, que toda a gente percebeu, sobretudo em 2015/2016", diz ainda.

"Só uma vez, por uma questão de dois dias, é que houve um resultado negativo na SAD. Isto em quase seis anos. E se o Varandas consegue ter os resultados que tem, foi por vender jogadores que eu tinha comprado", concluiu.

Recorde-se que Sporting revelou, em 2017, que Bruno de Carvalho auferia cerca de 180 mil euros brutos anuais.

